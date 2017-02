Rusija pirmauja pagal išgautą naftą pasaulyje

Rusija aplenkė Saudo Arabiją ir praėjusių metų gruodį užėmė pirmą vietą pasaulyje pagal išgautą naftą, remdamasis tyrimų kompanijos „Joint Organisations Data Initiative“ (JODI) duomenimis, pirmadienį rašo „Bloomberg“.

Tai yra pirmas kartas nuo praėjusių metų kovo, kai Rusija lenkia Saudo Arabiją.



Rusija gruodį kasdien išgavo 10,49 mln. barelių naftos, t. y. 29 tūkst. mažiau nei lapkritį. Tuo tarpu Saudo Arabijos gavyba sumažėjo nuo 10,72 mln. barelių per dieną lapkritį iki 10,46 mln. gruodį.



Abi šalys šiuo metu dalyvauja Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) vykdomoje naftos gavybos mažinimo programoje.



JODI duomenys taip pat parodė, kad 2016 m. gruodį trečiąją vietą pasaulyje užėmė JAV (8,8 mln. barelių per dieną), nuo jų atsiliko Irakas (4,5 mln.) ir Kinija (3,98 mln.)



Saudo Arabija bei kitos OPEC šalys nuo šių metų pradžios iki birželio pabaigos įsipareigojo naftos gavybą sumažinti 1,2 mln. barelių per dieną. Prie OPEC prisijungė ir kitos šalys, kurios nėra organizacijos narės, pavyzdžiui, Rusija.



Paaiškėjus apie OPEC susitarimą, nuo pernai lapkričio naftos kainos šoktelėjo apie 20 proc.