„Apple“ finansų vadovas: sienos mokestis kenktų ekonomikai

JAV technologijų įmonės „Apple“ finansų skyriaus vadovas Luca Maestris mano, kad Donaldo Trumpo siūlomas sienos mokestis pakenktų JAV ekonomikai, kadangi pakiltų kainos gamintojams, o tai apsunkintų jų galimybes užsienio rinkose, rašo „Bloomberg“.

Pasak L. Maestrio, sienos mokestis taip pat dar labiau sustiprintų jau dabar per stiprų dolerį.



„Apple“ daugumą dalių savo „iPhone“ telefonams, „iPad“ planšetėms ir „Mac“ kompiuteriams importuoja iš užsienio, o didžiąją dalį produkcijos taip pat surenka už JAV ribų. D. Trumpo mokesčių politikos pasiūlymai pakurstė gandus, kad „Apple“ perkels didesnę savo gamybos dalį į JAV.



Paklaustas apie „Apple“ gamybos procesą, L. Maestris tikino, kad jo kompanija per pastarąjį dešimtmetį labai stipriai prisidėjo prie šalies ekonomikos augimo bei užsiminė, jog pasaulinė technologijų industrijos tiekimo grandinė yra tokia didelė, kad jos pasikeitimai pakenktų net „Apple“.



Nepaisant to, L. Maestris turi teigiamą požiūri į kai kuriuos kitus D. Trumpo pasiūlymus.



Jis teigia, kad kompanija palaiko siūlymus mažinti pelno mokestį bei ragina grąžinti užsienyje uždirbtus pinigus į JAV.