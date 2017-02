„Lufthansa“ ir pilotų profsąjunga susitarė dėl konflikto sureguliavimo

Vokietijos koncernas „Lufthansa“ susitarė su pilotų profsąjunga „Vereinigung Cockpit“ sureguliuoti atlyginimų konfliktą. Minėtas ginčas išprovokavo kelias bangas streikų, per kuriuos buvo atšaukta tūkstančiai reisų, praneša „Wirtschafts Woche“.

Abi šalys sutiko su tarpininko Gunterio Pleugerio siūlymu ir susitarė dėl konkrečių susitarimo sąlygų.



Per visą konflikto tarp „Lufthansa“ ir „Vereinigung Cockpit“ laikotarpį buvo atšaukta apie 9,6 tūkst. reisų, bendrovės finansiniai nuostoliai dėl streikų sudaro apie 300 mln. eurų. Profsąjunga reikalavo, kad į galiojančias tarifų sutartis būtų įtrauktos pataisos, kad per penkerius metus būtų 22 procentais padidinti atlyginimai „Lufthansa“, jos antrinės įmonės „Germanwings“ ir krovininio „Lufthansa“ padalinio pilotams.



Pagal dabartinį susitarimą, pilotų atlyginimas bus padidintas per keturis etapus 8,7 procento. Be to, „Lufthansa“ išmokės vienkartinę 30 mln. eurų sumą, o tai atitinka 5–6 tūkst. eurų kiekvienam darbuotojui. Naujieji susitarimai turėtų galioti iki 2019 metų pabaigos.