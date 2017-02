Pernai „Maxima grupės“ mažmeninė apyvarta Lietuvoje mažėjo

Pernai mažmeninės prekybos įmones Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje valdančios „Maxima grupės“ konsoliduota mažmeninė apyvarta pasiekė 2,684 mlrd. eurų be PVM. Palyginti su 2015 metais, ji augo 0,2 procento. Mažmeninę apyvartą didino grupės įmonės Latvijoje (1,9 proc.), Estijoje (1,2 proc.), Bulgarijoje (22,1 proc.) ir Lenkijoje (6,1 proc.), tuo tarpu Lietuvoje mažmeninė apyvarta mažėjo (-2,1 proc.).

„Maxima Bulgaria“ metinė mažmeninė apyvarta padidėjo 22,1 proc., iki 88,4 mln. eurų be PVM. Išaugusią tinklo apyvartą lėmė pernai įvykusi aktyvi plėtra – bendrovė įsigijo, pertvarkė ir metų pabaigoje atidarė 14 naujų parduotuvių, taip pat gyventojai palankiai vertino „T-Market“ parduotuvės formatą, kainas ir asortimentą.

„Maxima Latvija“ mažmeninė apyvarta išaugo 1,9 proc. – iki 689,3 mln. eurų be PVM. „Maxima Eesti“ mažmeninė apyvarta išaugo 1,2 proc. ir Estijoje pasiekė 446 mln. eurų be PVM. Lietuvoje mažmeninė apyvarta sumažėjo 2,1 proc., tačiau „Maxima LT“ išlieka didžiausia „Maxima grupės“ verslo įmone – jos mažmeninė apyvarta be PVM pernai siekė 1,413 mlrd. eurų.

Lenkijoje bendrovės „Aldik Nova“ mažmeninė apyvarta pernai išaugo 6,1 proc. – iki 47,5 mln. eurų.

„Maxima grupė“ yra 2007 m. įsteigta kontroliuojančioji bendrovė, valdanti mažmeninės prekybos įmones Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje. Jose 2016 m. pabaigoje veikė 557 parduotuvės „Maxima X“, „Maxima XX“, „Maxima XXX“, „Aldik“, „T-Market“: Lietuvoje jų – 241, Latvijoje – 151, Estijoje – 74, Bulgarijoje – 61, Lenkijoje – 30. Grupės įmonėse dirba daugiau kaip 29 tūkst. darbuotojų.

Pasak „Maxima grupės“ generalinio direktoriaus Roberto Čipkaus, 2016 m. Baltijos šalyse sparčiai augo prekybos vietų ir prekybos ploto skaičius, ypač šis augimas buvo pastebimas Lietuvos rinkoje. Tuo tarpu demografinės tendencijos Baltijos šalyse rodo neigiamą perspektyvą, nes gyventojų skaičius ir toliau mažėja. Visa tai turi tiesioginės įtakos „Maxima grupės“ verslo rezultatams.

„2017 m. konkurencija rinkose, kuriose veikiame, dar labiau stiprės, tačiau matome geras prielaidas subalansuotai plėtrai – makroekonominė aplinka turėtų išlikti stabili, o gyventojų vartojimas ir toliau rodo augimo tendencijas.

Didelį dėmesį taip pat skirsime verslo valdymo procesų efektyvinimui ir tiekimo grandinės valdymui, kad visose šalyse galėtume pasiūlyti savo klientams plačiausią asortimentą rinkoje už geriausią kainą“, – sako R. Čipkus.