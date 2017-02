„Twitter“ ketvirtiniai nuostoliai nusmukdė socialinio tinklo akcijas

Socialinio tinklo „Twitter“ akcijos ketvirtadienio Volstrito prekyboje nukrito daugiau nei 12 proc. po to, kai bendrovė pranešė paskutiniame 2016 m. ketvirtyje praradusi beveik dvigubai daugiau pelno nei tuo pat laikotarpiu 2015-aisiais, rašo BBC.

„Twitter“ per paskutinius tris 2016-ųjų mėnesius patyrė 167 mln. dolerių nuostolių. Palyginimui, tuo pat metu 2015 m. bendrovė fiksavo 90 mln. dolerių nuostolius.



Tuo tarpu aktyvių vartotojų skaičius per metus pakilo 4 proc., iki 319 mln. vartotojų, o pajamos iš reklamos nežymiai sumažėjo ir siekė 638 mln. dolerių.



JAV prezidento Donaldo Trumpo aktyvus naudojimasis socialiniu tinklu neturėjo didelės įtakos vartotojų skaičiui ar pajamų augimui.



Ketvirtinės pajamos ketvirtąjį 2016 m. ketvirtį, palyginti su analogišku ankstesnių metų ketvirčiu, padidėjo 1 proc., nuo 710 iki 717 mln. dolerių. Tačiau tiek pajamų, tiek vartotojų skaičiaus rodikliai buvo mažesni, nei prognozavo analitikai.



Tai buvo lėčiausias bendrovės pajamų augimas nuo 2013-ųjų metų lapkričio, kai bendrovė tapo į viešus biržos sąrašus įtraukta įmone.



Kai kurie analitikai tikėjosi, kad naujojo JAV prezidento aktyvus naudojimasis socialiniu tinklu pagerins socialinio tinklo finansinius rodiklius. Tačiau per konferencinį ryšį generalinis administracijos direktorius Anthony Noto atmetė prielaidą, esą „Trampo efektas“ buvęs pagrindiniu veiksniu, lėmusiu vartotojų skaičiaus augimą. Pasak jo, nors D. Trumpas ir pademonstravo „Twitter“ galią ir suteikė išsamesnę informaciją apie paslaugą, „vienam įvykiui ar vienam asmeniui“ būtų sunku iš esmės pakeisti finansinius rodiklius.