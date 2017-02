Trišalėje taryboje nepavyko susitarti dėl darbo tarybų ir procesinių sąjungų kompetencijų

Vyriausybės, darbuotojų ir darbdavių atstovams Trišalėje taryboje antradienį nepavyko susitarti dėl darbo tarybų ir profesinių sąjungų kompetencijų paskirstymo. Tai jau antras ginčytinas klausimas, dėl kurio tarybos nariams nepavyko susitarti. Prieš dvi savaites nebuvo sutarta dėl atostogų trukmės.

„Posėdyje nepavyko susitarti dėl vieningo modelio, kaip turėtų būti informuojami ir konsultuojami darbuotojai. Ar tai turėtų vykti per darbo tarybas, ar per profsąjungas. Prie šio klausimo grįšime paskutiniuose mūsų posėdžiuose ir tada bandysime rasti sprendimą. Visos trys šalys iki to laiko sugalvos geriausius pasiūlymus dėl informavimo“, – BNS sakė socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė.

Anot jos, kitas Trišalės tarybos posėdis vyks vasario 14 dieną, jame bus diskutuojama apie darbo sutartis.

Sausio pradžioje po susitikimo su Trišalės tarybos atstovais premjeras Saulius Skvernelis teigė tikintis, jog diskusijos dėl ginčytinų Darbo kodekso straipsnių bus baigtos iki Seimo pavasario sesijos pradžios kovo 10-ąją, kad joje kodeksas būtų priimtas ir liepos 1 dieną įsigaliotų.

Praėjusių metų pabaigoje Seimas pusmečiui atidėjo socialinio modelio, kurio viena pagrindinių dalių yra naujas Darbo kodeksas, įsigaliojimą. S. Skvernelis anksčiau žadėjo, kad šie įstatymai bus pataisyti iki 2017-ųjų liepos, kad per pusmetį verslas ir gyventojai galėtų pasirengti būsimoms naujovėms. Jis yra teigęs, kad po pusmečio socialinis modelis bus „visiškai kitoks“.