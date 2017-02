Prasti orai Ispanijoje brangina daržoves ir Lietuvoje

Dėl prastų orų Ispanijoje kai kuriose Europos šalyse stingant daržovių ir prekybos centrams pradėjus riboti jų prekybą, brangsta ir į Lietuvą importuojamos daržovės. Jas importuojančios bendrovės atstovė sako, kad brangsta pomidorai, salotos, agurkai, cukinijos, baklažanai ir saldžiosios paprikos, o aisbergo salotų įmonė nebeimportuoja. Tuo metu viename didžiausių prekybos tinklų „Maxima“ daržovių trūkumo nėra, o „Rimi“ tinkle kai kurių importuojamų daržovių kaina nuo metų pradžios pakilo vidutiniškai 50 proc.

„Pastaruoju metu orai Ispanijoje buvo labai prasti. Dabar jie šiek tiek pagerėjo, bet naktys išlieka šaltos. Iš Ispanijos pagrinde perkame pomidorus ir saldžiąsias paprikas. Jaučiame, kad trūksta produktų, o kai nėra kiekių, būna padidėjusi kaina. Tendencija yra ta pati visoms daržovėms iš Ispanijos – cukinijoms, baklažanams ir agurkams, bet pomidorai ir paprikos yra pagrindinės mūsų pozicijos“, – BNS sakė bendrovės „Kauno vaisių ir daržovių prekybos“ pirkimų vadybininkė Giedrė Mikutavičiūtė.



Anot jos, šiuo metu iš Ispanijos importuojamų daržovių kainos yra išaugusios maždaug 20–30 proc., palyginti su 2016 metų pabaiga. „Kauno vaisių ir daržovių prekyba“ šiuo metu iš Ispanijos neimportuoja aisbergo salotų, nes labai sumažėjus jų pasiūlai, kaina tapo per didelė



„Kalbant apie aisbergo salotas, tai mes pastarąsias savaites jų neperkame. Vyrauja prasti orai, todėl blogėja prekių kokybė. Nuo sniego prekės gauna drėgmės, o salotos drėgmei yra ypatingai jautrios. Be to, yra ir aukšta kaina. Aisbergo salotas paprastai perkame iš Ispanijos ir Olandijos, bet Olandijoje dabar sezonas nėra prasidėjęs, o Ispanijoje kainos per didelės“, – kalbėjo G. Mikutavičiūtė.



„Kauno vaisių ir daržovių prekyba“ yra viena didžiausių šviežių vaisių ir daržovių importo bei eksporto bendrovių Lietuvoje. Apie 70 proc. importuojamos produkcijos įmonė eksportuoja į Baltarusiją bei kitas kaimynines šalis.



Prekybos tinklo „Rimi“ atstovė spaudai Giedrė Bielskytė BNS teigė, jog dėl prastų orų Ispanijoje ir Italijoje yra sutrikęs daržovių tiekimas, todėl kai kurių nesezoninių daržovių kaina nuo šių metų pradžios pakilo vidutiniškai apie 50 proc.



„Daržovių tiekimas yra su protrūkiais. Mes šiandien negalime užtikrinti, kad visos daržovės bus visose mūsų parduotuvėse. Gamtos stichijos padarė įtaką iš principo visoms šviežioms nesezoninėms daržovėms – cukinijoms, kalafiorams, brokoliams, šparaginėms pupelėms, aisbergo ir kitoms salotoms. Trūkumą pradėjome jausti dar prieš porą savaičių, kai Ispaniją ir Italiją nusiaubė gamtos stichijos“, – kalbėjo G. Bielskytė.



Ji pridūrė, kad šiuo metu alternatyva Ispanijos produkcijai gali būti turkiškos daržovės, tačiau jos dažnai neatitinka kokybės reikalavimų, todėl jų „Rimi“ neimportuoja.



Prekybos tinklą „Maxima“ valdančios bendrovės „Maxima LT“ komunikacijos vadovė Renata Dantė sakė, jog „Maximoje“ daržovių netrūksta, nes iš anksto buvo pasirūpinta alternatyviais tiekėjais.



„Šiuo metu „Maxima“ parduotuvėse vaisių ir daržovių trūkumo nejaučiame, užsakymais pasirūpinome ir tiekėjus informavome iš anksto, todėl pirkėjai parduotuvėse ras visas reikalingas daržoves ar vaisius. Taip pat kritiniu atveju kai kurių rūšių daržovėms esame numatę alternatyvius tiekėjus“, – BNS teigė R. Dantė.



Pietryčių Ispanija žiemos metu tampa viena pagrindinių Europos daržovių tiekėjų, tačiau pastaruoju metu praūžę potvyniai, lietūs ir šaltis sumažino daržovių derlių.