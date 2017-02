Nustojo galioti senieji vairuotojo pažymėjimai

Penktadienį nustoja galioti seno pavyzdžio – popieriniai laminuoti – vairuotojo pažymėjimai, kuriuose nenurodyta jų galiojimo pabaiga. Iš turėjusių pasikeisti senuosius pažymėjimus naujais tai padarė tik kiek daugiau nei pusė vairuotojų.

Per šių metų sausį „Regitra“ išdavė dvigubai daugiau vairuotojų pažymėjimų – 40 tūkstančių. Visgi beveik 100 tūkstančių vairuotojų dar neturi šio privalomo dokumento. Apklausos rodė, kad apie prievolę keisti nuo 1992 metų iki 2000 metų išduotus dokumentus žino 85 procentai vairuotojų.

„Regitros“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas svarsto, kad dalis nekeisiančių pažymėjimų – emigrantai, neplanuojantys grįžti į Lietuvą, kiti galbūt nutarę nebevairuoti dėl amžiaus ar sveikatos būklės.

S. Šuminas sako, kad yra trys variantai, kaip pasikeisti dokumentą. Pirmas – vairuotojo pažymėjimas pakeičiamas per 10 darbo dienų, antras variantas – per 3 darbo dienas, trečias – per 1 darbo dieną. Nuo laiko, per kurį bus pagamintas pažymėjimas, priklauso įkainis. Dažniausiai vairuotojai renkasi gaminti pažymėjimą per 10 dienų.

Asmuo, atvykstantis keisti pažymėjimą, turi pateikti senąjį pažymėjimą, asmens tapatybės dokumentą, medicininę pažymą bei vairuotojo kortelę, kurie turi daugiau nei vieną kategoriją.

S. Šuminas pastebi, kad dažnai į „Regitrą“ atvykę vairuotojai neturi medicinos pažymos. Jo teigimu, tikrintis sveikatą dažnai vengiama bijant prarasti vieną iš kategorijų.