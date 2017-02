Apklausa: „Brexit“ šalies įmonėms neigiamo poveikio neturės

Keturios iš penkių apklaustų įmonių mano, kad Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš ES neturės neigiamo poveikio jų veiklos rezultatams. Naujausia Lietuvos banko įmonių apklausos apžvalga taip pat rodo, kad beveik pusė įmonių didino atlyginimus savo darbuotojams, o trečdalis ketina tai daryti ir artimiausioje ateityje. Didžioji dalis bendrovių teigia, kad prie atlyginimų kėlimo prisideda ir darbuotojų trūkumas.

„Kad Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš ES darys neigiamą poveikį finansinei būklei, dažniau nurodė didelės įmonės ir prekyba užsiimančios bendrovės. Be to, šįkart apklausoje įmonių klausėme, kokią įtaką jos pajustų, jeigu sumažėtų ES paramos lėšų teikimas. Vidutiniškai dvi iš trijų įmonių nurodė, kad tai įmonės finansinės būklės nepaveiktų, o kas ketvirta įmonė mano, kad vis dėlto pajustų neigiamą poveikį. Galimą neigiamą ES finansavimo sumažėjimo poveikį dažniausiai akcentavo didelės įmonės ir įmonės, užsiimančios statybų veikla“, – sakė Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento direktorius Simonas Krėpšta.



Daugiausia didinti atlyginimus ateityje ketina statybų sektoriaus bendrovės – tokių planų turi beveik pusė apklaustų šio sektoriaus bendrovių. Darbo užmokestis artimiausiu metu turėtų kilti ir arti pusės pramonės sektoriaus įmonių bei maždaug trečdalio prekybos veikla užsiimančių bendrovių darbuotojams.



Nors apklaustos bendrovės į verslo aplinkos perspektyvas žvelgia optimistiškai, tačiau, palyginti su 2016 m. pradžioje vykdyta apklausa, sumažėjo plėtrą planuojančių bendrovių. Šiemet plėsti verslą ketina kas penkta įmonė, nors anksčiau tai daryti planuojančios nurodė beveik 40 proc. apklaustų bendrovių. Daugiausia plėstis ketina paslaugų sektoriuje veikiančios bendrovės – ketvirtadalis apklaustų šio sektoriaus įmonių.



Vertindamos kreditavimą, įmonės mano, kad skolinimosi galimybės verslui 2016 m. antrą pusmetį gerėjo, o bankų paskolų teikimo sąlygos švelnėjo. Kad skolinimas verslui yra visiškai ar iš dalies apribotas, manė trečdalis įmonių – 15 proc. punktų mažiau nei per ankstesnę apklausą. Gausėjo įmonių, kurių prašymus dėl naujos paskolos suteikimo ar esamų paskolos sąlygų keitimo kredito įstaiga patenkino visiškai. Atmestas maždaug kas dešimtos įmonės prašymas – panašiai kaip ir prieš pusmetį. Itin sumažėjo bendrosios ekonominės aplinkos, kaip pagrindinės prašymo atmetimo priežasties, svarba. Vis dėlto maždaug pusė apklaustų įmonių teigė, kad turi pakankamai vidaus išteklių, todėl būtinybės skolintis jos neturi.