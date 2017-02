„Omnitel“ ir „Teo“ susijungimas: kas vyksta ir kodėl?

Antradienį Lietuvos verslo padangę sudrebino didelė naujiena – bendrovės „Omnitel“ ir „Teo“ paskelbė, kad baigia susijungimą ir nuo šiol vadinsis „Telia Lietuva“. Portalas 15min primena svarbiausius faktus, susijusius su dviejų Lietuvos telekomunikacijos bendrovių susijungimu.

Kaip abi bendrovės vystėsi iki susijungimo?

Fiksuoto telefono ryšio, televizijos ir interneto paslaugas teikiančios „Teo“ bendrovės pirmtakas yra valstybės įmonė „Lietuvos telekomas“, įsteigta 1992 m. atskyrus Lietuvos paštą ir telefonų tinklus. Ši bendrovė buvo privatizuota 1998 m. – 60 proc. bendrovės akcijų įsigijo Švedijos įmonės „Telia“ ir Suomijos įmonės „Sonera“ konsorciumas „Amber Teleholding A/S“.



2002 m. „Telia“ ir „Sonera“ susijungė į jungtinę įmonę „TeliaSonera“. 2006 m. „Lietuvos telekomas“ pakeitė pavadinimą į „Teo LT“.



2011 m. „TeliaSonera“ perėmė „Teo LT“ akcijas iš „Amber Teleholding A/S“. 2012 m. „TeliaSonera“, sudarydama tiesioginius bei biržos sandorius ir įgyvendinusi oficialų siūlymą, padidino valdomų „Teo“ akcijų dalį iki 88,15 procento.



Tuo tarpu „Omnitel“ istorija prasidėjo 1991 m. Bendrovę „Litcom“ tada įsteigė JAV lietuviai Juozas Kazickas ir Viktoras Gediminas Gruodis. Ši bendrovė buvo pirmoji privati telekomunikacijų įmonė visoje Rytų Europoje.

1995 m. pradėjusi veikti „Omnitel“ vardu, bendrovė ėmė teikti GSM ryšio ir interneto paslaugas. 1998 m. bendrovės akcininke tapo jau minėtų „Telia“ ir „Sonera“ konsorciumas, o 2003 m. tada jau jungtine įmone tapusi „TeliaSonera“ tapo pagrindine „Omnitel“ akcininke, padidinusi sau priklausantį įmonės akcijų paketą iki 90 proc. akcijų.



Galiausiai 2004 m. „Omnitel“ tapo „TeliaSonera“ grupės nare – bendrovė įsigijo 100 proc. „Omnitel“ akcijų.



Kada „Omnitel“ ir „Teo“ nusprendė jungtis?



Nors apie galimą tiems patiems savininkams priklausančių bendrovių jungimąsi kalbėta ir anksčiau, apie tai, kad „Teo“ įsigis 100 proc. „Omnitel“ akcijų iš „TeliaSonera“, oficialiai pranešta buvo 2015 m. spalį.



„Teo“ bendrovę „Omnitel“ akcijas įsigijo už 220 mln. eurų, neskaičiuojant įmonės turimų grynųjų pinigų ir skolų (angl. on a cash and debt free basis). Skaičiuojama, jog visiškai įgyvendinus sinergiją, jos efektas sieks maždaug 10 mln. eurų per metus.



Suvienytos „Teo“ ir „Omnitel“ pajėgos sustiprins pozicijas rinkoje išnaudojant sinergiją ir sukuriant unikalų paslaugų portfelį“, – pranešime žiniasklaidai tada cittuotas „Teo“ valdybos pirmininkas Robertas Anderssonas.



„Omnitel“ akcijoms įsigyti nutarė pritraukti išorinį finansavimą – skolinosi iš bankų. Vėliau buvo paskelbta, kad 150 mln. eurų „Omnitel“ pasiskolins iš „Danske“ ir SEB bankų.



Oficialiai sandoris užbaigtas buvo 2016 m. sausį. Nuo 2016 m. pradžios abiem bendrovėms vadovavo gruodį „Teo“ valdybos patvirtinta nauja vadovų komanda. Abiejų įmonių vadovu tapo ankstesnis „Teo“ vadovas Kęstutis Šliužas.



Koks buvo tokių veiksmų tikslas?

Investuotojų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Plunksnis 15min tuomet sakė, kad „Teo“ iš savo savininkės „TeliaSonera“ perka „Omnitel“ veikiausiai dėl to, kad siekiama sutaupyti.



„Pagrindinis tikslas turbūt yra ieškojimas galimybių sumažinti išlaidas. Pati bendrovė deklaruoja, kad laukiama sinergija yra 10 mln. eurų per metus, tai galima prognozuoti, kad bus atleisti žmonės iš tų pareigybių, kurios dubliuojasi abiejose bendrovėse. Įgyvendinus šį sandorį, tikėtina, kad administracijos ir kai kurias kitas funkcijas bus galima vykdyti efektyviau“, – aiškino V. Plunksnis.



Jau tuomet V. Plunksnis prognozavo, kad ateityje bendrovės ir juridiškai bus sujungtos.



Tuo tarpu R. Anderssonas aiškino, kad susijungimo tikslas – visapusiškai patenkinti bendrovių klientus ir pasiūlyti jiems įvairių paslaugų.



„Drįstu pasakyti, kad vartotojai, verslo klientai renkasi ne technologiją, o programėles ir sprendimus. Ką tai reiškia? Vartotojai tikisi, kad paslaugų tiekėjas galėtų pasiūlyti įvairių paslaugų – internetą, televiziją, muziką ir t.t. Vartotojai tampa technologijų agnostikais“, – kalbėjo R. Anderssonas.



Kaip į įsigijimą reagavo konkurentai?

Iš pradžių „TeliaSonera“ tvirtino neketinanti prašyti Konkurencijos tarybos leidimo dėl įsigijimo. „Mūsų supratimu, šitas sandoris nereikalauja Konkurencijos tarybos pritarimo dėl koncentracijos rinkoje. Tai yra konkrečių produktų koncentracija, bet ne konkurencinės aplinkos pasikeitimas. Sandoriu nesiekiama padidinti rinkos dalies, bet norima pasiūlyti platesnį paslaugų spektrą savo klientams“, – teigė R. Anderssonas.



Tačiau tiek „Teo“, tiek „Omnitel“ konkurentai manė kitaip. 2015 m. spalio 14 d. Lietuvos kabelinių televizijų asociacija (LKTA) kreipėsi Į Konkurencijos tarybą dėl planuojamo TEO ir „Omnitel“ sandorio. LKTA prašė ištirti ir įvertinti, ar „TeliaSonera“ laikosi jai nustatytų įpareigojimų ir, nustačius atitinkamas aplinkybes, pradėti tyrimą dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo bei įpareigoti „TeliaSonera“ pateikti visus su planuojamu sandoriu susijusius dokumentus ir įvertinti sandorį koncentracijų kontrolės instituto kontekste.



2015 m. lapkritį į Konkurencijos tarybą dėl šio sandorio jau kreipėsi ne tik kabelinės televizijos, bet ir „Bitė“ bei „Telecentras“.



„Tarybos prašome atlikti tyrimą, ar nebuvo pažeisti įpareigojimai, kurie nustatyti bendrovei „TeliaSonera“ 2003 metais, duodant sutikimą įsigyti „Omnitel“. Taip pat ištirti, ar dėl „Teo“ ir „Omnitel“ konsolidacijos nebus sukuriama ar sustiprinama dominuojanti padėtis arba itin apribojama konkurencija fiksuotojo ryšio, mobiliojo ryšio, duomenų perdavimo, interneto prieigos ir kitose atitinkamose rinkose“, – sakė „Bitės“ rinkodaros direktorius Pranas Kuisys.



2002 m. Konkurencijos taryba leido Švedijos „Telia“ bendrovei įsigyti Suomijos „Sonera“. Šios įmonės tada valdė 60 proc. tuomečio „Lietuvos telekomo“ ir 55 proc. „Omnitel“ akcijų.



Tuomet taryba leido sandorį su sąlyga, kad „Telia“ negali keisti ar sustiprinti „Omnitel“ kontrolės, pastaroji negali būti sujungta su „Lietuvos telekomu“ ar kuria nors kita „Telia“ valdoma įmone, apie tai iš anksto nepranešus tarybai ir negavus jos leidimo.



2015 m. lapkričio viduryje konkurencijos sargai paskelbė, kad nei bendrovės „Omnitel“ įsigijimui, nei jos sujungimui su „Teo LT“ tarybos leidimo nereikia. Pasak tarybos, šiam sandoriui leidimo prašyti nereikėjo, nes pats sandoris nelaikomas koncentracija, nes dar iki jo abi bendroves kontroliavo ta pati savininkė – Švedijos „TeliaSonera“.



„Bitė Lietuva“ nepasidavė. Bendrovė gruodžio 3 dieną kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kad pastarasis Konkurencijos tarybos nutarimas būtų panaikintas.



Teismas patenkino „Bitė Lietuva“ skundą. 2016 m. spalį paskelbta, kad Konkurencijos taryba turės iš naujo įvertinti šių metų pradžioje baigtą Švedijos koncerno „Telia Company“ valdomos integruotų telekomunikacijų bendrovės „Teo LT“ ir to paties koncerno valdomos mobiliojo ryšio bendrovės „Omnitel“ sandorį.



„Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad yra pagrindas įtarti, jog „Telia Sonera“ ir „Teo LT“, pasirašydamos „Omnitel“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, prieš tai negavusios Konkurencijos tarybos leidimo, galimai daro pažeidimą – vykdo koncentraciją pažeisdamos 2003 metais priimto Konkurencijos tarybos nutarime įtvirtintą koncentracijos vykdymo įpareigojimą“, – BNS sakė teismo atstovė.



Kol kas Konkurencijos taryba pakartotinio sandorio vertinimo dar nepateikė.



Kaip susijungimas vyko toliau?

2016 m. sausį vardas „Telia“ pirmą kartą buvo ištartas viešai. Paskelbta, kad „Teo“, „Omnitel“ ir „Lintel“ nuo šiol simboliškai vadinsis „Telia“. Tiesa, tuomet teigta, kad pavadinimas yra skirtas vidaus vartojimui, bendrovės vidinės darbo kultūros stiprinimui, o rinkoje ir toliau bus dirbama su dviem skirtingais prekių ženklais – „Teo“ ir „Omnitel“.



Rugpjūčio viduryje pradėta „Teo“ ir „Omnitel“ salonų integracija buvo baigta 2016 m. gruodį „Teo“ ir „Omnitel“ sujungė visus salonus – Lietuvoje pradėjo veikti 70 bendrų salonų.



„Teo“ ir „Omnitel“ klientai buvo pradėti aptarnauti ne tik bendruose salonuose, bet ir bendrais trumpaisiais klientų aptarnavimo numeriais. „Teo“ ir „Omnitel“ konsultacijų specialistai privačių klientų skambučių laukia telefonu 1817, o verslo klientams visa informacija pateikiama telefonu 1816.



Galiausiai vasario 1 d. buvo paskelbta, kad „Teo“ ir „Omnitel“ atskirai nebeegzistuoja – susijungusios bendrovės pradeda vadintis „Telia Lietuva“. Pakeistos buvo visų salonų iškabos. Didžiulis užrašas „Telia“ atsirado ir ant pastato, kur įsikūrusi bendrovių administracija.

Kas laukia dabar?

Bendrovės atstovai pranešė, kad „Telia Lietuva“ netrukus rinkai pristatys naują paslaugą – hibridinį internetą.



„Lietuva yra graži šalis, bet ne visur pasiekia šviesolaidis internetas. Varinį tinklą ir mobilųjį tinklą sujungsim į vietą. Esame tretieji pasaulyje, kurie šią paslaugą paleidžia į rinką. Tikiuosi, kad ši paslauga bus populiari rinkoje“, – A. Šemeškevičius aiškino, kad, sujungus laidinio ir mobilaus interneto privalumus, interneto greitis ir kokybė vartotojus tenkins kur kas labiau.



„Verslui šis hibridinis internetas yra labai svarbus. Įmonei reikia pralaidumo, mes tą garantuosime“, – sakė A. Šemeškevičius.

Jis taip pat pasakojo, kad laukia ir kiti pokyčiai, tarkime, išmanioji televizija bus belaidė. Anksčiausiai belaidės išmaniosios televizijos galima tikėtis 2018 metais.



Verslui bus pristatyta ir „Telia Cloud“ paslauga – įmonėms ji neva bus patraukli dėl to, kad nereikėtų investuoti į savo infrastruktūros kūrimą.

„Tai yra alternatyva verslui neinvestuoti į nuosavą infrastruktūrą, o naudotis tuo storage (talpa), kokia yra realiu laiku jiems reikalinga. Vidutinis, stambesnis verslas tikrai turi tokią aktualią problemą, kadangi reikia investuoti į infrastruktūrą, ją prižiūrėti“, – kalbėjo K. Šliužas.



Be to, „Telia“ ieško per 100 naujų darbuotojų, daugiausia informacinių technologijų specialistų. Pasiūlymų bendrovė turi ir pradedantiems darbuotojams, studentams, siūlo ir praktikas.