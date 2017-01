Lietuvių pirkiniai per šventes: ingredientai baltai mišrainei ir 1000 tonų mandarinų

Šventiniu laikotarpiu pirkėjo krepšelio vertė išaugo maždaug 20 procentų, rodo prekybos tinklo „Maxima“ duomenys. Pirkėjams itin svarbus buvo platus prekių asortimentas – šventiniame pirkinių krepšelyje vyravo maždaug dešimtadaliu didesnė prekių įvairovė nei įprastai.

Ryški 2016 m. priešventinio ir šventinio laikotarpių tendencija – gerokai daugiau nei užpernai investuota ir į šventinių stalų grožį, o šalia įprastų lietuviams patiekalų atsirado egzotiškų vaisių ir gurmaniško maisto.

Lyginant, ką pirkėjai dėjo ant stalo 2015 ir 2016 metais švenčių metu, matoma, kad per praėjusias šventes žymiai daugiau – net 3 kartus – pirkta šviežios žuvies. Gyvų karpių nupirkta beveik 4 kartus daugiau, augo ir jau apdorotos bei atšaldytos ar atšildytos žuvies pardavimai. Tačiau mažiau pirkta šviežios ir šaldytos paukštienos, ikrų. Taip rodo prekybos centro pardavimų gruodžio 14–31 dienomis statistika.

Iki pusantro karto išaugo saldumynų, džiovintų vaisių ir riešutų pardavimai. Žmonės pirko ir daugiau bei įvairesnių vaisių – mangų, granatų, ananasų. „Žinoma, populiariausias šventinis vaisius išlieka tas pats – mandarinai, jų nupirkta daugiau nei 1 milijonas kilogramų. Palyginimui: bananų, kurie yra populiariausias vaisius Lietuvoje ištisus metus, tuo metu nupirkta apie 730 tūkst. kilogramų. Remiantis kelių pastarųjų prekybos tinklo „Maxima“ pardavimų duomenimis matyti, kad aktyvus mandarinų pirkimas prasideda kartu su pirmuoju sniegu“, – sako Paulius Dambrauskas, bendrovės komercijos vadovas.

Ant stalų dedama ir įvairesnių, lengvesnių daržovių ar iš jų pagamintų salotų. Tai rodo maždaug penktadaliu išaugę kopūstinių, agurkinių daržovių, šakniavaisių, stiebinių daržovių pardavimai. Avokadų minėtuoju laikotarpiu 2016-ųjų šventėms nupirkta dešimtadaliu daugiau nei 2015-aisiais.

Nepaisant fakto, kad ruošdami šventinį stalą lietuviai ieškojo egzotikos, tačiau bene visi ant stalų pasidėjo ir baltos mišrainės. Visi jai pagaminti reikalingi ingredientai – bulvės, morkos, kiaušiniai, majonezas, konservuoti žalieji žirneliai – populiariausių maisto prekių dvidešimtuke.

„Yra patiekalų, be kurių dauguma lietuvių neįsivaizduoja švenčių ir balta mišrainė yra neabejotinai vienas jų. Kiekvienais metais vis ryškesnė tendencija, kad ant šventinio stalo atsiranda įvairesnių patiekalų, daugiau atsižvelgiama ir į sveikos mitybos rekomendacijas. Tačiau per šventes susirenka skirtingų kartų žmonės ir balta mišrainė išlieka tarsi kartas sujungiantis patiekalas, be kurio šeimos šventės Lietuvoje, matyt, neįsivaizduojamos“, – teigia P. Dambrauskas.

Pastebimai labiau nei anksčiau šiemet šventiniu laikotarpiu lietuviai rūpinosi ne tik maistu, bet ir šventinio stalo grožiu. Įvairių šventinių dekoracijų per ką tik praėjusias šventes nupirkta beveik penktadaliu daugiau nei ankstesniais metais, o indų, įrankių priešventiniu laikotarpiu įsigyta 5–6 kartus daugiau nei praėjusiais metais.