Gamintojai: gėrimai brangs

Nuo sausio gamintojams bei importuotojams didėja mokestis už pakuočių sutvarkymą. Manoma, kad dėl to artimiausiu metu didės gėrimų kainos.

Anot statistikos, nuo 2016-ųjų pradžios, kai pradėjo veikti taromatai, Lietuvos gyventojai į juos sunešė daugiau kaip 400 milijonų vienkartinių gėrimų pakuočių. Taigi gyventojams grąžinta užstato už 40 milijonų eurų.

Perdirbėjai nesitikėjo, kad taros bus surinkta tiek daug, todėl nebepakanka numatyto biudžeto atliekoms tvarkyti, nes kuo daugiau pakuočių surenkama, tuo brangesnis jų tvarkymas. Todėl perdirbėjai didina mokestį gamintojams ir importuotojams. Mokestis jau didintas lapkritį.

Gėrimų gamintojai sako, kad dėl to artimiausiu metu brangs gėrimai. Be to, verslininkai nustebę, kodėl surenkant daugiau taros brangsta jos perdirbimas, nes augant bet kokiai gamybai, kaina krinta.