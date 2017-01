Suomija žada garantuotas minimalias pajamas daliai bedarbių

Suomijos vyriausybė pradeda naują eksperimentą socialinio aprūpinimo srityje, informuoja BBC.

Nuo sausio 1 d. kai kuriems bedarbiams bus užtikrintos garantuotos minimalios pajamos iš valstybės iždo – be jokių konkrečių iškeltų sąlygų.



Apie du tūkstančius bedarbių gaus beveik 60 JAV dolerių per mėnesį savo poreikiams patenkinti. Maža to, iš jų nebus reikalaujama įrodyti, kad jie aktyviai ieškosi darbo.



Šiuo eksperimentu siekiama nustatyti, ar šie žmonės suras darbą greičiau nei tie, kurie gauna įprastas bedarbio pašalpas.



Tokio eksperimento kritikai tvirtina, kad valstybei tokios priemonės, jeigu bus taikomos visiems Suomijos gyventojams, daug kainuos, be to, didelė pinigų iš iždo dalis gali patekti į kišenes tų žmonių, kurie gali savarankiškai apsirūpinti.