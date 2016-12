Į Madrido gatves uždrausta išvažiuoti pusei lengvųjų automobilių

Ispanijos sostinės gyventojams, kurių automobilių numeriai baigiasi nelyginiu skaičiumi, Madrido valdžia kovodama su oro tarša, nusprendė šį ketvirtadienį pašalinti juos iš gatvių.

Nepaisant audrų šiaurės Atlante, Pietų Europos šalys gali džiaugtis ramiu ir saulėtu oru, bet, deja, vėjo trūkumas pridaro savo problemų.

Madride per patį transporto piką oro užterštumas azoto oksidu gerokai viršijo saugias normas, todėl buvo nuspręsta priklausomai nuo automobilių numerių įvesti draudimus privačių automobilių savininkams.

Be to, iki 70 kilometrų per valandą sumažintas greitis žiediniame Madrido aplinkkelyje M30 ir gerokai suvaržytas automobilių statymas miesto centre.