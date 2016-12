Po Naujųjų – pokyčiai apsiperkantiems pasienyje

Nuo kitų metų pradžios, Lietuvoje įsigalioja įstatymų nuostatos, įgyvendinančioms Europos Sąjungos direktyvą. Dėl to keisis prekyba perėjimo punktuose veikiančiose bemuitėse parduotuvės. Didelė dalis jų bus uždaryta, o daug darbuotojų atleista.

Prieš kurį laiką Valstybinės mokesčių inspekcijos, Lietuvos muitinės ir bemuičių parduotuvių savininkai sutarė, kad pasienyje ir geležinkelio postuose galės likti parduotuvės, nors jose parduodamoms prekėms ir nebus taikomos mokesčių lengvatos.

„Kadangi tokios parduotuvės turės veikti Lietuvos teritorijoje, sutarta, kad dėl kiekvienos jų likimo reiktų spręsti vietoje, derinant parduotuvės įrengimo vietą su Pasienio kontrolės direkcijos atstovais, kuriems priklauso postų infrastruktūra“, – informavo Muitinės departamentas.

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius Arnoldas Tvaronavičius pripažino, jog naujovės nemažos, tačiau kaip jos paveiks prekybą pasienyje, kol kas anksti spręsti.

„Pasakyti, kad visiškai neliks tokių parduotuvių, šiek tiek per drąsu. Jos liks, tik bus kitokio statuso. Dabar jos yra „Duty Free“ (t. y. bemuitės) statuso, o liks, nežinau, kaip pavadinsime, bet ne visiškai „free“ (t. y. nevisiškai bemuitės). Bet kokiu atveju parduotuvės ten pasiliks, kadangi važiuojančiam žmogui apsipirkti yra patogu.

Aišku, kainos tokios nebus. Šiuo metu jos yra ir be akcizo, ir be PVM. Suprantu, kad po Naujųjų metų, prekės bus apmokestintos akcizais, tačiau veikiausiai taip ir liks be PVM. Kainos bus šiek tiek mažesnės nei parduotuvėje, bet pačios prekės jau nebus tokios pigios kaip be akcizo. Čia ir yra tas skirtumas“, – aiškino direktorius.

Jo vadovaujama direkcija konkursus laimėjusiems verslininkams pasienyje nuomoja arba aikšteles, kuriose įrengiamos parduotuvių patalpos, arba laisvą plotą jau esamuose laisvuose statiniuose. Baltarusijos pasienyje, Lavoriškių ir Medininkų punktuose, esą yra išnuomota tik vieta, kurioje privatus kapitalas pasistatęs statinius.

„Be jokios abejonės, sutartys bus nutrauktos. Jau dabar turime kreipimąsi su prašymu nutraukti sutartį ir kaip tik dabar tas procedūras atliekame“, – pasakojo A. Tvaronavičius, pridūręs, kad dėl pasikeitusio prekių apmokestinimo nutraukus nuomos sutartis į valstybės biudžetą per direkciją nebus surinkta apie 2 mln. Eur per metus.

Paklaustas, ar kitų metų pokyčiai turės įtakos akcizinių prekių kontrabandai, jis sakė:

„Sunku komentuoti, kadangi tuo gal verčiasi žmonės, kurie suka ratus pasienyje. Kažkaip neteko integruotis į jų tarpą, kad būtų galima prognozuoti, ar verslas jiems bus, ar nebus. Manau, kad nieko nepasikeis.“

Bendrovė „Fatalitas“ skelbia valdanti parduotuves pasienio punktuose Neringoje, Kybartuose, Šalčininkuose, Ramoniškiuose (Šakių r.), Raigarde (Druskininkų sav.).

Bendrovės „Fatalitas“ direktorius Gytis Kūlokas kritiškai vertino prekybos taisyklių pasikeitimus, kurie iš esmės paveiks jo vadovaujamą verslą.

„Nuo kitų metų pradžios mūsų įmonės valdomų neapmuitinamų parduotuvių nebus pasienio kontrolės punktuose. Visos mūsų parduotuvės yra uždaromos, todėl esame priversti atleisti apie 80 darbuotojų. Šiuo metu neturime planų investuoti Baltarusijoje“, – DELFI komentavo jis.

Direktorius abejojo, ar pokyčiai atneš tokios naudos valstybei, apie kurią kalbėjo įstatymų pataisų iniciatoriai:

„Neigiamai vertinu būsimus pasikeitimus ir nesuprantu jų prasmės, bet mano nuomonė gali būti subjektyvi. Laikas ir tyrimai (jei tokie bus atliekami) parodys, kokią naudą ar žalą Lietuvos valstybei duos nuo 2017 sausio 1 d. įsigaliosiantys įstatymų pakeitimai.

Tikiuosi, kad naudos bus daugiau nei žalos, nes kitu atveju nežinau, kaip šių pasikeitimų šalininkai ir iniciatoriai pasiaiškins kodėl buvo panaikinta daugybė darbo vietų ir kodėl buvo nuspręsta, kad neapmuitinamas parduotuves valdančių įmonių mokami mokesčiai yra nereikalingi“.

„Globus Trade LT“ nurodo valdanti tokias parduotuves pasienio kontrolės punktuose Medininkuose, Lavoriškėse, Vilniaus geležinkelio stotyje, Panemunėje. Su bendrovės atstovais nepavyko susisiekti nė telefonu, nė el. paštu.

Kaip DELFI informavo Finansų ministerija, kitąmet būsiančių pokyčių esmė – Europos Sąjungos direktyvos perkėlimas ir Pasaulio muitinių organizacijos rekomendacija.

„Į Lietuvos teisę buvo perkelta direktyva, pagal kurią nuo 2017 m. sausio 1 d. akcizų lengvatos gali būti taikomos tik tarptautiniuose oro ir jūrų uostuose veikiančiose parduotuvėse. Šios direktyvos pagrindu buvo priimtos Akcizų įstatymo pataisos. Direktyva buvo priimta 2008 m., tačiau įsigalioja nuo 2017 m., tad buvo pakankamas pereinamasis laikotarpis, kad verslas galėtų šiai naujovei pasirengti.

Siekiant suvienodinti teisės aktų nuostatas dėl mokestinių lengvatų taikymo, be to, atsižvelgiant į Pasaulio muitinių organizacijos rekomendaciją, nuo 2017 m. sausio 1 d. atitinkamai PVM ir muitų lengvatos bus taikomos tik oro ir jūrų uostuose veikiančiose neapmuitinamose parduotuvėse, kuriose prekės tiekiamos keleiviams, išvykstantiems į trečiąsias šalis (t. y. neliks galimybės mokestines lengvatas taikyti parduotuvėse, esančiose kituose valstybės sienos perėjimo punktuose)“, – rašoma ministerijos komentare.

Anot ministerijos specialistų, perkeliant direktyvą nebuvo skaičiuota, kaip tai paveiks valstybės biudžeto pajamas, nes tikslas buvo pats direktyvos perkėlimas. To nepadarius, Lietuvai grėstų ES sankcijos.