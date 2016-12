„Amazon“: šventinis 2016 m. sezonas – geriausias per visą įmonės istoriją

Didžiausia internetinė mažmenininkė pasaulyje „Amazon“ trečiadienį pranešė, kad per šventinį sezoną, kurį bendrovė pavadino geriausiu per visą savo istoriją, visame pasaulyje pardavė per milijardą prekių, informuoja „Reuters“.

Reuters/Scanpix nuotr.