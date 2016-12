Vilnius šiemet sulaukė milijono turistų

Šį trečiadienį sostinę aplankys milijonasis lankytojas šiais metais. Toks Vilniuje apsilankiusių turistų skaičius – didžiausias per visą Nepriklausomybės laikotarpį, be to, milijonas pasiektas pirmą kartą.

BNS nuotr.