Seime – idėja uždrausti vaikišką šampaną

Lietuvos Seime svarstoma idėja uždrausti nepilnamečiams parduoti žaislus ir maisto produktus, jei jų dizainas primena alkoholį ar jų tarą. Taip siekiama, kad vaikai kuo rečiau matytų su alkoholiu susijusius daiktus, kurie skatintų jį vartoti.

Ne visi verslininkai sutinka, kad vaikiškas šampanas gali skatinti vartoti alkoholį – dalis iš jų ragina dėmesį skirti „kokakolos“ ribojimui.

Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas siūlanti „valstietė“ Asta Kubilienė sako, kad prieš Naujuosius metus prekyboje labiausiai pasimato sąsajų su alkoholiu – nuo vaikiško šampano iki į butelius subertų saldainių ar šios formos žaislų.

„Vaikams nereikėtų šitos kultūros įvesti, kuri jiems rodo, kad reikia vartoti alkoholį. Mums rūpi vaikai, verslo interesai būtų antroje vietoje – čia nėra tokie dideli mastai, kad verslininkams būtų kažkoks didelis nuostolis“, – BNS teigė parlamentarė.

Ji sakė neturinti informacijos, kiek parduodama vaikams skirtų gėrimų, supilstytų į šampano ar kitus panašius butelius.

Sveikatos ministras Aurelijus Veryga teigia, kad problemos mastą išmatuoti sudėtinga.

„Daug yra tekę bendrauti su tėvais, kurie nelabai supranta, kad yra tam tikras socialinis išmokimo modelis, kai vaikui paduodamas butelis, jis nuo pirmų dienų, kai sugeba stovėti ir laikyti taurę, yra mokamas švęsti geriant. Tai nėra gerai. Viena mama yra atsiuntusi lėlių namelio su barais nuotrauką“, – BNS sakė ministras.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian sako kad tai būtų pirmas kartas, kada Seimas imtųsi iniciatyvos iš prekybos išguiti visas tokias prekes.

„Toks tiesioginis kartas – pirmas. Anksčiau buvo bandyta drausti per paslėptą reklamą, bet tie bandymai nepraėjo“, – BNS teigė departamento atstovė.

G. Belian teigė, kad jau kelerius metus departamentas sulaukia nusiskundimų dėl vaikiško šampano.

„Akivaizdžiausi pavyzdžiai – vaikiškas šampanas, punšas. Gražios pakuotės ant butelių traukia vaikų dėmesį. Tėvai praneša, visuomeninės organizacijos su skundais, su prašymais sureguliuoti“, – teigė ji.

Prekybos tinklo „Maxima“ atstovas teigia, kad jos parduotuvėse galima rasti prekių, kurių pakuotės primena šampano butelio formą – tai šokoladinių saldainių rinkiniai ir pirotechnikos priemonės, taip pat kelių rūšių vaikiškas šampanas.

„Žmonės nuo seno jį mėgsta, o pardavimai kiek paauga vasaros metu, tikriausiai pirkėjai praleidžia daugiau laiko su šeimomis, aktyviau rengia šventes vaikams“, – BNS teigė „Maximos LT“ Korporacinių reikalų departamento direktorius Rosvaldas Gorbačiovas.

Iš Vokietijos vaikišką šampaną jau dvejus metus į Lietuvą vežančios įmonės „Mediato“ vadovas Rimvydas Tamošiūnas BNS teigė, kad jo poreikis yra.

„Juk perkama vos kelis kartus per metus – per gimtadienį, per šventes, su žvakutėmis, tortu. Tai nėra ta prekė, kurią tėvai vaikams neštų temptų“, – teigė R.Tamošiūnas.

Sulčių ir mineralinio vandens mišiniu Lietuvoje jau dešimtmetį prekiaujančios įmonės „Dreigsas“ vadovas Virginijus Majorovas valdžios siekį uždrausti vaikišką šampaną palaiko. Tačiau jis pabrėžė, kad gėrimo gamintojai jau keičia požiūrį.

„Jau atsisakė kamščių, galvoju, kad gal ir dėl saugumo, ir dėl nereikalingų asociacijų. Todėl gali būti, kad ir šampano butelio formos butelį gali pakeisti su laiku. Lietuviai toli gražu yra ne pirmi, šį klausimą keliantys“, – BNS teigė V. Majorovas.

Jo teigimu, prekyba vaikišku šampanu sudaro apie 5 proc. įmonės apyvartos, kuri siekia 3 mln. eurų.

BNS skaičiavimais, Lietuvoje kasmet parduodama apie 300 tūkst. butelių vaikiško šampano.

Lietuvos mokinių parlamento nariai dar 2010 metais Seime kėlė klausimą dėl vaikiško šampano ir kitų alkoholį imituojančių gėrimų pašalinimo iš apyvartos.

Lietuvoje jau draudžiama parduoti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurios primena tabako gaminius ar jų pakuotes.