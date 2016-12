Parlamentarus stebina savivaldybių taupumas, lėšas siūlo skirti kompensacijoms už šildymą

Savivaldybės po to, kai joms buvo perduota pašalpų mokėjimo funkcija, pinigus ėmė leisti gerokai taupiau, pastebi Seimo narys Algirdas Sysas. Pasak jo, šios lėšos galėtų būti skiriamos kompensacijoms už šildymą, jei kada būtų panaikinta pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvata. Tačiau ekonomistas Romas Lazutka pabrėžia, kad šildymo kainos skaudžios didesniam ratui žmonių, nei tie, kurių pajamos minimalios. Be to, pasak jo, priešingai nei PVM lengvata, kompensacijos mažina motyvaciją dirbti.

BNS foto nuotr.