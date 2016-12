Nuo kovo pastebimai išaugus alkoholio akcizams, brangs alus, degtinė, vynas ir kiti gėrimai

Nuo 2017 metų kovo stipraus alkoholio akcizas augs 23 proc., vyno ir alaus – iki 112 proc. todėl kai kurie gėrimų butelis pabrangs apie eurą.

Stipraus alkoholio akcizas didės 23 proc., vyno ir alaus – iki 112 proc. Už tai ketvirtadienį balsavo 95 Seimo nariai, prieš – 9, o susilaikė 19.



Sveikatos ministras Aurelijus Veryga siūlė nesileisti į diskusijas, kuris gėrimas yra geriau ar blogiau.



„Žiūrint iš sveikatos pozicijų, esmė yra ne tai, koks gėrimas yra geriamas, esmė yra tai, kiek žmogus išgeria gryno alkoholio“, – teigė jis.



„Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis prieš įstatymo priėmimą teigė, kad verslas turės ieškoti naujų produkcijos realizavimo rinkų.



„Visos tos baimės, kad pramonė nukentės, darbuotojai neteks darbo, jeigu šnekėti apie tai, ką mes turime padaryti – mes turime alkoholio vartojimą Lietuvoje sumažinti du kartus, bet kokiu atveju tiems, kurie gamina alkoholį Lietuvoje, reikia galvoti apie kitas rinkas, jeigu jie nori parduoti tiek pat, kiek šiandien pardavinėja. Jei jie buvo orientuoti į Lietuvos rinką, kito varianto nėra. Jei mes to nepadarysime, mes pragersime savo šalį“, – Seime žurnalistams teigė R. Karbauskis.



Konservatorius Mykolas Majauskas piktinosi, kad pataisų iniciatoriai atsisako planų iš karto patvirtinti keturių metų planą dėl akcizų didinimo: „Iš tikrųjų vis dėlto reikėtų pagalvoti apie ketverių metų projektą tam, kad ir verslas, ir bendruomenės galėtų planuoti savo veiklas ir numatyti, kokie tie mokesčiai bus ateinančius trejus, ketverius metus“.



„Tvarkietis“ Remigijus Žemaitaitis irgi priekaištavo, kad tokios svarbios pataisos, susijusios su mokesčiais, priimamos likus nebe daug laiko iki metų pabaigos.



„Yra nenormalu, kada mes verslui, likus dviem trims savaitėms iki Naujųjų metų, pradedame keisti akcizus. Aš galiu pasakyti, kad ekonomikoje, pramonėje, versle pusei metų į priekį įmonės skaičiuojasi savo galimą pelną, galimas pajamas, galimą apyvartą ir kartu pasirašo sutartis dėl ateities. Čia lygiai tas pats ir dėl tų pačių ūkininkų, nes supirkdami žaliavą jie nustato kainą metams į priekį, ir kas turite sutarčių ar kas esate turėję sutarčių, ar kas esate dirbę, jūs puikiai tą dalyką suprantate“, – teigė parlamentaras.



Liberalas Eugenijus Gentvilas tikino, kad nukentės mažieji alaus gamintojai, kurie yra „paveldo puošmena“: „Bloginame verslo sąlygas, bloginame tuos dalykus, kas ką yra susiplanavęs. Aš tikrai manau, kad pirmiausia nukentės mažieji gamintojai, kurie yra puošmena, yra kultūros ir gastronominis paveldas“.



Biudžeto ir finansų komiteto narys liberalas Kęstutis Glaveckas abejojo, ar išaugus kainoms ir sumažėjus pardavimams, pavyks įgyvendinti akcizų pajamų planą.



Pasak jo, „toks dramatiškas išbalansuotas kainų pakėlimas gali atvesti į nelegalų gėrimą ir pirkimą kitose rinkose ir taip vadinamos samanės varymą“, tačiau konservatorius Rokas Žilinskas teigė manantis, kad šešėlio mastas nėra toks didelis.



„Nereikia bijoti šešėlinės ekonomikos, nes šis baubas yra gerokai mažesnis negu mums piešiamas. Dešimt daryklėlių neprilygsta vienai kaimo parduotuvėlei, kurioje alkoholis sudaro didžiąją dalį asortimento. Dėl žalos ekonomikai taip pat nevertėtų baimintis, nes tos pačios Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, vienas alkoholiui išleistas piniginis vienetas ekonomikai padaro šešis piniginius vienetus žalos“, – tvirtino R. Žilinskas.



Socialdemokratas Artūras Skardžius klausė, koks akcizo kėlimo tikslas.



„Vieni kolegos kalba, kad tikslas yra padidinti biudžetą, kiti – kad kova su alkoholiu. Bet jeigu tikslas yra padidinti biudžetą ar kovoti su alkoholiu, tai vis dėlto turi būti modeliavimas: poveikis Lietuvos pramonei, biudžetui ar vartojimas sumažės ar ne. Biudžetą tai mes pamatysime, kai ateis metų pabaiga ir pamatysime, kiek surinkome papildomai to mokesčio, kurio tikėjomės, kaip padidėjo šešėlis. Galbūt reikėtų prognozuoti ir tai, kad geriant visokį namuose gamintą alkoholį ar skiestą techninį spiritą, gal išlaidos sveikatai padidės, smurtas šeimoje padidės, nes nekokybiškas alkoholis taip pat veikai smegenis“, – kalbėjo parlamentaras.



Be to, jis tikino, kad pabrangus alkoholiui, Lietuvos gyventojai parems aplinkinių šalių biudžetus.



„Latvijos biudžetą pastimuliuosime, galėsime matyti per pakankamai atviras sienas, kurių negalime ir norėdami uždaryti, kad išvešime pinigus į mūsų artimą užsienį. Todėl aš siūlau labai rimtai susimastyti ir nesimosikuoti kirviu kai nereikia“, – teigė A. Skardžius.



Iki 1665,04 euro (vietoj 1387 euro) akcizas padidintas už gryno etilo alkoholio hektolitrą.



Todėl vyno ir kitų fermentuotų gėrimų akcizas nuo kitų metų kovo didės 97–112 proc., alaus – 112 proc., iki 8,5 laipsnio stiprumo tokie gėrimai brangs 14 proc., arba 21 centu (0,5 litro), stipresni – 17 proc., arba 74 centais (0,7 litro), alus – 9–13 centų (0,5 litro), kiti spiritiniai gėrimai – iki maždaug 1 euro (0,5 litro).

Pokalbis apie tai – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Laba diena, Lietuva“.