Likus kelioms valandoms iki akcizų alkoholiui didinimo „valstiečiai“ vėl pakeitė nuomonę

Alkoholio akcizo didinimo planai Seime keičiasi jau ne dienomis, bet valandomis. Likus vos kelioms valandos iki lemiamo balsavimo Seime dėl akcizų didinimo sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, premjeras Saulius Skvernelis ir „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis vėl persigalvojo. Jie nusprendė siūlyti dar labiau branginti stipriuosius gėrimus. Dėl to akcizų didinimas įstrigo.

Su grupe parlamentarų A.Veryga, S.Skvernelis ir R.Karbauskis pasiūlė dar labiau padidinti akcizų tarifą stipriam alkoholiui. Nuo kitų metų kovo 1 dienos pasiūlyta 20 procentų padidinti tarifą etilo alkoholiui. Iki šiol siūlyta didinti akcizą 5 procentais. Tad siūloma etilo alkoholiui taikyti ne 1423, o 1665 eurų tarifą už hektolitrą. 1423 eurų ribą buvo įregistravęs „valstietis“ Povilas Urbšys su grupe parlamentarų.

Pasiūlymas – paskutinę minutę

Antradienio popietę Seime prasidėjus debatams dėl akcizų didinimo konservatorius Andrius Kubilius sakė nustebęs, kad paskutiniu momentu „valstiečiai“ vėl persigalvojo.

„Tai ką jūs stūmėte buldozeriu praėjusią savaitę? Prieš pateikdami pataisą suskaičiuokite iki dešimt, įkvėpkite giliai“, – siūlė valdantiesiems opozicijos atstovas. Tačiau jis liko patenkintas tuo, kad akcizai didinami ir stipriajam alkoholiui.

Jo partijos kolega Tadas Langaitis dėkojo „valstiečiams“ už tai, kad akcizą pasiūlė didinti tik vienerius, o ne ketverius metus. Esą bus galima pažiūrėti, kaip tai veikia biudžeto pajamas.

Tai ką jūs stūmėte buldozeriu praėjusią savaitę? Prieš pateikdami pataisą suskaičiuokite iki dešimt, įkvėpkite giliai, – šaipėsi A.Kubilius.

„Kur jūsų kaštų ir naudos analizė, apie kurią kalbėjote? Koks bus poveikis smulkiam verslui, ar paskaičiavote? Smulkūs aludariai yra krašto puošmena. Pijokai skaičiuoja geriau nei Seimo nariai. Nemanau, kad bus surenkama daugiau pajamų“, – sakė liberalas Eugenijus Gentvilas ir priminė, kaip Lietuva ne kartą didino akcizus, po kurių pajamos sumažėdavo.

Nutarė sprendimą nukelti

Socialdemokratas Artūras Skardžius siūlė dar gerai apsvarstyti prieš priimant sprendimus dėl alkoholio branginimo.

Galiausiai Seimo nariai antradienį vieningai nubalsavo už tai, kad akcizų didinimas būtų nukeltas į kitą posėdį. Seimo statutas draudžia svarstyti įstatymo projektus, kurie buvo įregistruoti likus mažiau nei 48 valandos iki svarstymo pradžios.

Ir tai ne vienintelis „valstiečių“ atsitraukimas. Penktadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitetas, kuriam vadovauja Stasys Jakeliūnas, pritarė, kad akcizai būtų didinami tik 2017 metais, o ne ateinančius ketverius metus, kaip siūlė patys „valstiečiai“.

Išsigando A.Kubiliaus perspėjimų?

Kas verčia „valstiečius“ švelninti poziciją dėl alkoholio akcizų? Valdantieji sureagavo į aludarių kritiką, kad akcizai alkoholiniams gėrimas didinami neadekvačiai. Stipriam alkoholiui akcizus planuota didinti kitais metais 111 procentų, o etilo alkoholiui – vos 5 proc.

Be to, „valstiečiai“ pro ausis nepraleido ir konservatoriaus Andriaus Kubiliaus sprendimo nuo Biudžeto ir finansų komiteto kreiptis į STT dėl antikorupcinio vertinimo. A.Kubilius penktadienį stebėjosi, kad akcizai alui ir stipriems gėrimams didinami labai skirtingai, ir esą dėl to gali būti palanku koncernui „MG Baltic“. Koncernui priklauso stipriuosius gėrimus gaminančios įmonė „Stumbras“ ir „Alita“.

Tačiau STT pareiškė jokių pastabų dėl to neturinti.

Po to, kai Seime antradienį buvo įregistruota pataisa didinti tarifus stipriam alkoholiui, šiai pramonės šakai atstovaujančio Legalaus verslo aljanso vadovas Romas Apulskis išplatino pareiškimą, kuriame piktinasi ketinimais atsisakyti smarkiai didinti akcizus alui ir teigia, jog plastikinėje taroje parduodamą stiprų alų „gėrė ir savo vaikus į šulinį sumetęs Saviečių monstras bei šaltakraujis Kražių skerdikas“.