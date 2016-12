B. Markauskas: ŽŪM į Kauną galėtų būti iškelta ne anksčiau kaip po 2,5 metų

Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos į Kauną galėtų būti iškeltos ne anksčiau kaip po 2,5 metų, sako žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.

Lapkričio pabaigoje dar tuomet tik kandidatas į ministrus B. Markauskas po susitikimo su prezidente Dalia Grybauskaite pareiškė, kad ministerijos iškėlimo į Kauną klausimo nelaikąs prioritetiniu. Tačiau, pasak jo, šis klausimas – vyriausybės valia, o su ministerijos kanclere aptarta, kad reikia pradėti skaičiavimus dėl institucijos iškėlimo.



„Naujienų neturiu ir, aišku, nelabai laukiu tų naujienų. Aš galvoju, kad tikrai mes turime per daug darbo, ir tas iškėlimas nėra mums svarbiausia“, – antradienį per spaudos konferenciją kalbėjo B. Markauskas.



Kita vertus, ministras sakė, kad vyriausybė yra apsisprendusi, o ministerijos iškėlimas – ne vien jo reikalas, juolab kad kalbama apie dvi ministerijas.



„Mes, kaip ministerija, išsakėme savo lūkesčius, kad tai tikrai turi būti kartu su pavaldžiomis institucijomis ir abi ministerijos kartu su bendra kanceliarija. Tai vyriausybė su tuo kaip ir sutinka, ir sutinka valdanti dauguma. Kiek žinau, pirmi apsikalbėjimai su Kauno meru ta linkme ir vyksta, kad turi būti nauji pastatai, ir atsiranda įsivaizdavimas laike, kad ne greičiau kaip 2,5 metų, o maksimumas – sunku pasakyti“, – teigė jis.



B. Markausko teigimu, skaičiavimus dėl ministerijų iškėlimo atliks ne Žemės ūkio ministerija, o institucijų perkėlimas – politinis sprendimas. Naujus pastatus ministerijoms statytų ne valstybė, o privatūs investuotojai – iš pradžių 2–3 metus jie būtų nuomojami, o po to, pardavus esamus pastatus, nauji statiniai atsipirktų.



„Jeigu nusprendėme, kad tai yra regioninės politikos dalykas, ir manome, kad tai duos tikrai impulsą tam regionui, tai darome“, – pabrėžė jis.



Apie ministerijų perkėlimą į Kauną pirmasis prakalbo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis, primena ELTA. Tuo tarpu premjerus Saulius Skvernelis yra sakęs, kad planuojama ne tik į Kauną iškelti Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijas, bet visas ministerijas perkelti į vieną pastatą. Ministerijų iškėlimas – valdančiųjų planuojamos viešojo sektoriaus pertvarkos dalis.