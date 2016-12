Nauja kinų „eksporto“ rūšis – pensininkai

Netrukus Kinijai gali tekti spręsti vieną didžiausių šių laikų problemų – dėl spartaus visuomenės senėjimo šalį gali ištikti demografinė krizė. Jungtinių Tautų duomenimis, 2030 m. daugiau kaip 360 mln. kinų bus vyresni nei 60 metų amžiaus – tai yra ketvirtadalis visų Kinijos gyventojų ir daugiau, negu šiuo metu iš viso gyvena žmonių Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Suprasdami, kad Kinija nėra tiek turtinga, kad galėtų užtikrinti orią senatvę visiems savo pensininkams, labiau prakutę kinai vis dažniau investuoja į nekilnojamąjį turtą svetur, planuodami ten įkurdinti pensijos sulaukusius tėvus, o vėliau ir patys įsikurti, portale bbc.com rašo žurnalistas Justinas Bergmanas.

Auksiniai metai svetur

„Jaunesniosios kartos atstovai mūsų dažnai klausia, ar kur nors netoliese yra pensininkų miestelis, – sako į kinų rinką orientuotos tarptautinio nekilnojamojo turto svetainės juwai.com generalinis direktorius Charlesas Pittaras. – Tačiau vyresnio amžiaus kinai, pasinaudoję nekilnojamojo turto kainų šuoliu ir taip užgyvenę nemažų turtų, teiraujasi, kur savo auksinius metus galėtų leisti švariai, saugiai, patogiai ir, žinoma, prižiūrimi kvalifikuotų medikų.“

Kinijos nekilnojamojo turto kainoms šokus į neregėtas aukštumas, o juaniui JAV dolerio atžvilgiu gerokai nuvertėjus, kinų investuotojai, siekdami apsaugoti savo kapitalą, pastaraisiais metais aktyviai perka turtą užsienyje. Nekilnojamojo turto konsultantų „Knight Frank“ atlikto tyrimo duomenimis, bendros kinų investicijos į užsienio komercinės ir gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą padidėjo nuo 5,4 mlrd. eurų 2012 m. iki maždaug 32,9 mlrd. eurų 2015 m.

Remiantis 2016 m. atliktos turtingų kinų, kurie arba jau emigravo, arba ketina tai padaryti, apklausos duomenimis, 60 proc. iš jų per ateinančius trejus metus ketina įsigyti nekilnojamojo turto JAV, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje arba Australijoje. Daugiau kaip pusė apklaustųjų nurodė nerimaujantys dėl nuolat krintančios juanio vertės.

Pasak „Juwai“ atstovo, įmonė nesiekia analizuoti savo klientų „pensinių“ investicinių sprendimų, tačiau vieno svarbaus aspekto nepastebėti tiesiog neįmanoma – pastaraisiais metais smarkiai išaugo vyresnio amžiaus kinų domėjimasis kelionėmis į užsienį. 2015-aisiais, palyginti su ankstesniais metais, susidomėjimas išvykstamuoju turizmu tarp šios amžiaus grupės kinų išaugo 217 proc., ir šiuo metu vyresnio amžiaus kinai sudaro 20 proc. visų Kinijos turistų.

Kadangi kelionės šiai žmonių grupei tampa vis įprastesnis užsiėmimas, tai, kad vis daugiau kinų pensininkų išsikelia gyventi svetur, taip pat nieko nebestebina.

„Neseniai su grupe kinų klientų vykome į Kanberą [Australijos sostinę], – pasakoja Ch. Pittaras. – Vienas iš vyresniųjų šeimos narių apstulbo: „Ei, kokia tai puiki vieta mėgautis senatve!“.“

Tapdami vis turtingesniais ir labiau nepriklausomais, daugelis kinų pamažu keičia požiūrį į senatvę. Remiantis šiemet atliktos su senatvės planavimu susijusios apklausos duomenimis, turtingi kinai savo auksinius metus tikisi pragyventi visavertiškai ir įdomiai. Dauguma kaip esmines savo auksinės senatvės sąlygas paminėjo aukščiausios kokybės medicinos paslaugas ir kvalifikuotą kasdienę priežiūrą, taip pat nepriekaištingą aplinką ir gerą orą. Vos mažiau negu pusė apklaustųjų nurodė dažnai keliausiantys, idant „praplėstų horizontą“.

Nors dauguma teigė, kad išėję į pensiją norėtų gyventi savo namuose, vis dėlto daugiau kaip trečdalis nurodė, kad gyvenimui verčiau rinktųsi tokias „kelionių ir atostogų“ destinacijas, kaip pietinėje Kinijos dalyje esanti Hainano sala, kuri kur kas labiau saulėta ir ramesnė nei dauguma Kinijos miestų.

Senjorų antplūdžio belaukiant

Nekilnojamojo turto vystytojai jau dairosi, kur nukreipti pinigų srautus. Juos ypač traukia šalys, kuriose pagyvenę kinai mato savo ateitį, – Australija, Kanada ir JAV.

Melburne (Australijoje) įsikūrusios gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vystytojų grupės „Aust-China Group“, kurios pagrindiniai klientai yra būtent kinai, atstovų teigimu, per kelerius pastaruosius metus gerokai padaugėjo „pensinių“ investicijų iš Kinijos. Įmonė net ėmėsi padėti kinų senjorams prisitaikyti prie naujo gyvenimo naujoje vietoje. Pasak įmonės rinkodaros direktorės Zheng Mingyue, prireikus jų darbuotojai gali palydėti vyresnio amžiaus klientus į ligoninę ar net padėti jiems pradėti nedidelį verslą.

Be to, įmonė siūlo dar vieną tarp pensininkų itin paklausią paslaugą – nemokamai dalija gėlių ir daržovių sėklas, kad žmonės galėtų savarankiškai triūsti prie namų įrengtame sode. Iki tol butuose gyvenusiems kinams šis užsiėmimas yra didelė naujovė.

AFP/Scanpix nuotr.

Kaip praneša Australijos žiniasklaida, Kinijos nekilnojamojo turto bendrovė „Poly Real Estate“ taip pat žvalgosi į senjorus. Jos planuose – narystės pagrindu veiksiantis vyresnio amžiaus kinų apgyvendinimo tinklas. Šio tinklo nariai galės dalį metų praleisti Sidnėjuje (Australijoje) ar Los Andžele (JAV), bet kartu išsaugoti namus Kinijoje. Dar viena kinų investuotojų grupė, kurios akiratyje taip pat kinų senjorai, savo verslo planus ketina įgyvendinti JAV. Meino valstijoje bendrovė įsigijo šimtmečio senumo fabriką, kurį planuoja paversti turtingiems kinų pensininkams ir medicinos turistams skirtu penkių žvaigždučių sveikatingumo kompleksu.

Pensininkų viliojimo programos

Pietryčių Azijos šalys, ilgą laiką patraukliomis gyvenimo sąlygomis masinusios japonų ir korėjiečių senjorus, pamažu ima orientuotis ir į pagyvenusių kinų poreikius.

Pagal Malaizijoje įgyvendinamą programą „Mano antrieji namai“ (angl. My Second Home) visi, sulaukę 50-ies ir sutinkantys sumokėti apie 32 200 eurų vertės užstatą arba gaunantys maždaug 2 150 eurų dydžio pensiją, gali gauti 10 metų galiojančią atnaujinamą vizą, suteikiančią teisę gyventi šioje šalyje. Panaši sistema veikia ir Tailande – čia gali įsikurti visi pensininkai, kuriems per 50 metų amžiaus ir kurie sutinka sumokėti apie 21 300 eurų vertės užstatą. Filipinai už maždaug 21 000 eurų vertės užstatą atveria savo valstybės duris ir tiems, kurie į pensiją pageidauja išeiti itin anksti – vos 35-erių.

Filipinai tikisi, kad iki 2020 m. į šią šalį suplūsiantys pagyvenę (ir vidutinio amžiaus) kinai padvigubins čia gyvenančių užsienio pensininkų skaičių iki 100 tūkst. Gyvenimo užsienyje programose dalyvaujantys kinai skaičiumi jau pramoko tiek japonų, tiek korėjiečių pensininkus ir yra didžiausia šių paslaugų naudotojų grupė pasaulyje.